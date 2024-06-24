Мбаппе сломал нос в конце матча первого тура группового этапа Евро-2024 против Австрии. Благодаря квалифицированным врачам удалось избежать худших последствий, но игру с Нидерландами Килиан пропустил, чтобы лишний раз не рисковать.

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Какое-то время французу придется играть в защитной маске на лице. Специально для Мбаппе изготовили этот предмет в цветах национального флага и с инициалами футболиста. Однако Килиану придется отказаться от этой маски. Регламент позволяет, чтобы она была одного цвета, сообщает Goal. На последних тренировках форвард уже работал в полностью черной маске.

К слову, уже 26 июня сборная Франции завершит групповой этап матчем против Польши. Сейчас у подопечных Дидье Дешама четыре очка. Этого хватит для выхода в плей-офф, но "Ле блю" настроены побороться за первое место в квартете.

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