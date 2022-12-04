Мбаппе отметился дублем в воротах сборной Польши, доведя количество голов на чемпионатах мира до 9, сообщает Фабрицио Романо.

Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Таким образом, француз опередил легендарного Пеле в списке игроков, которые забивали на Мундиалях до того, как им исполнится 24 года. У Короля футбола было 7 забитых мячей.

Отметим, что Франция уверенно обыграла Польшу (3:1) и завоевала путевку в 1/4 финала ЧМ-2022. К двум голам Мбаппе добавился забитый мяч Жиру, на который результативно ответил Левандовски.

Франція розбила Польщу в 1/8 ЧС-2022 – Жиру став королем після диво-промаху, Мбаппе нівелював найкращий матч суперника