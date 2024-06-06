Подопечные Дидье Дешама провели первый товарищеский матч перед Евро-2024. Сборная Франции обыграла Люксембург (3:0) благодаря результативным действиям Килиана Мбаппе. Нападающий отметился голом и двумя ассистами.

Перформанс Мбаппе и впечатляющий гол звезды Марселя в видеообзоре матча Франция – Люксембург – 3:0

Согласно данным статистического портала Opta, сейчас у капитана сборной Франции в активе 27 результативных передач. По этому показателю он обошел Зинедина Зидана и Тьерри Анри. Больше ассистов имеет только Антуан Гризманн, в активе которого 30 голевых передач.

Напомним, что Мбаппе сыграл за сборную Франции в 78 матчах во всех турнирах. Килиан забил за национальную команду 47 голов.

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