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Мбаппе повторил "руку Бога" Марадоны – арбитр не оценил находчивость француза

07:30 168 Читати українською
Мбаппе повторил "руку Бога" Марадоны – арбитр не оценил находчивость француза
Килиан Мбаппе / соцсети

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отличился неординарным поступком во время матча Кубка французской лиги против Реймса (3:0).

Мбаппе конце поединка против Реймса отметился забитым голом с откровенным нарушением правил.

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После суеты в штрафной Килиан упал и решил рукой направить мяч в ворота, надеясь, что арбитр этого не заметит. Однако нападающий ошибся, и получил желтую карточку за свои действия, а гол был отменен.

Следует отметить, что этот инцидент нисколько не повлиял на ход поединка, ведь ПСЖ на тот момент побеждал Реймс 3:0 (матч в итоге закончился с таким счетом), имея численное преимущество.

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