Мбаппе повторил голеадорский рекорд Пеле на чемпионатах мира
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе помог своей команде с победы начать ЧМ-2022.
Действующие чемпионы мира одержали, хоть и волевую, но очень убедительную победу над Австралией со счетом 4:1. Мбаппе забил третий гол своей команды.
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Килиан повторил рекорд легендарного Пеле, попав в элитный клуб игроков, которые забивали на двух чемпионатах мира до своего 24-летия. Первым это сделал именно Король футбола. Впоследствии достижение повторил его земляк Тостао, а еще позже – Майкл Оуэн.
Кроме того, Мбаппе близок к еще одному рекорду Пеле. Французу нужно еще два мяча, чтобы догнать бразильца по количеству голов на Мундиалях для игроков до 24 лет. Сейчас Пеле возглавляет список, имея 7 точных ударов. Далее следуют Марио Кемпес и Хамес Родригес, у которых по 6 голов. У Килиана пока 5 забитых мячей.
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