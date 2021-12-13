Мбаппе повторил достижение Ибрагимовича и Кавани – видеообзор матча ПСЖ – Монако – 2:0
07:30 - Читати українською
ПСЖ одолел Монако в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Лига 1, 18 тур
ПСЖ – Монако – 2:0
Голы: Мбаппе, 12, 45
ПСЖ в скучном матче обыграл Монако благодаря юбилейным голам Мбаппе
Центральный матч тура почти не подарил интриги. ПСЖ забил быстрый гол и еще до перерыва снял вопрос о победителе встречи. Благодаря дублю Килиан Мбаппе достиг отметки в 100 забитых мячах в составе парижан. Ранее это достижение покорилось только Златану Ибрагимовичу и Эдинсону Кавани.
ПСЖ победил, набрал 45 очков и оторвался от конкурентов на 13 баллов. Монако 26 пунктами осталось на восьмом месте.
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