ПСЖ одолел Монако в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лига 1, 18 тур

ПСЖ – Монако – 2:0

Голы: Мбаппе, 12, 45

ПСЖ в скучном матче обыграл Монако благодаря юбилейным голам Мбаппе

Центральный матч тура почти не подарил интриги. ПСЖ забил быстрый гол и еще до перерыва снял вопрос о победителе встречи. Благодаря дублю Килиан Мбаппе достиг отметки в 100 забитых мячах в составе парижан. Ранее это достижение покорилось только Златану Ибрагимовичу и Эдинсону Кавани.

ПСЖ победил, набрал 45 очков и оторвался от конкурентов на 13 баллов. Монако 26 пунктами осталось на восьмом месте.