Франция обыграла Украину в первом туре отбора к ЧМ-2026. Второй гол в ворота Анатолия Трубина забил форвард Реала Килиан Мбаппе.

Трубин – о лучшем сейве с Францией, настроение в раздевалке и неиспользованные шансы Украины: "Все так быстро произошло"

Гол в ворота украинцев стал для Килиана 51-м за свою национальную команду. По этому показателю он сравнялся с Тьерри Анри, разделив с ним вторую строчку в списке лучших бомбардиров сборной Франции.

"Я хочу его превзойти. Это честь – сравниться с таким игроком, как Тьерри Анри. Все знают, что он значит для нас, французов. Он человек, который проложил путь, который сделал огромные вещи, я очень уважаю и восхищаюсь им. Достичь такого результата – это нереально, но мне это нравится. Я хочу продолжать и выигрывать титулы", – цитирует Мбаппе L'Equipe.

Добавим, лучшим бомбардиром команды в истории остается Оливье Жиру. В его активе 57 голов в 137 матчах. Жиру завершил международную карьеру и сконцентрирован на клубных выступлениях.

Украина проиграла Франции первый матч отбора на ЧМ-2026