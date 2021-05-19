Мбаппе поставил ПСЖ два жестких условия для продления контракта
Нападающий Килиан Мбаппе диктует свои прихоти руководству ПСЖ.
Чемпион мира предупредил, что подпишет новый контракт только при двух условиях, информирует Le Parisien.
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Первый пункт – срок. ПСЖ предлагает соглашение до 2025 года, в котором будет условие об уходе в 2024-м. Но Мбаппе настаивает на своем – контракт до 2023-го и возможность трансфера уже следующим летом. Также форвард требует от клуба кадрового усиления для борьбы за победу в Лиге чемпионов. В частности, речь идет о позиции правого защитника и центрхава.
Напомним, действующий контракт Мбаппе завершается через год. В текущем сезоне нападающий провел 45 матчей, отличился 40 голами и 10 ассистами.
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