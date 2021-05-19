Чемпион мира предупредил, что подпишет новый контракт только при двух условиях, информирует Le Parisien.

ПСЖ неожиданно продлил контракт с Дракслером – чемпиону мира пророчили уход

Первый пункт – срок. ПСЖ предлагает соглашение до 2025 года, в котором будет условие об уходе в 2024-м. Но Мбаппе настаивает на своем – контракт до 2023-го и возможность трансфера уже следующим летом. Также форвард требует от клуба кадрового усиления для борьбы за победу в Лиге чемпионов. В частности, речь идет о позиции правого защитника и центрхава.

Напомним, действующий контракт Мбаппе завершается через год. В текущем сезоне нападающий провел 45 матчей, отличился 40 голами и 10 ассистами.

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