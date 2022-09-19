В одном из эпизодов матча Лион – ПСЖ Мбаппе продемонстрировал откровенный эгоизм. Француз выбегал в контратаку, но вместо логичной передачи на Ашрафа Хакими, который выходил бы один на один с голкипером, решил обыграть защитника и прогадал. Игрок Лиона отобрал мяч, а чемпион мира испортил перспективный момент.

Обошел Роналду и Месси: Мбаппе – самый высокооплачиваемый футболист мира

Интересно, что буквально неделю назад появилось видео, на котором Мбаппе критиковал как раз Хакими. Защитник ПСЖ, по мнению француза, недостаточно ему пасовал.

Жадность Килиана все же не помешала парижанам одержать минимальную победу – решающий гол после ассиста Неймара забил Лионель Месси. Что касается Мбаппе, то в текущем сезоне нападающий сыграл 9 матчей, забил 10 голов и не отдал ни одного ассиста. Последние два поединка чемпионата Франции нападающий завершил без голов.

ПСЖ продолжил победное шествие во Франции в игре с Лионом – Месси и Неймар делают результат, Мбаппе остался ни с чем