"К сожалению, такой закон футбола, но никто не забудет ваш вклад здесь. Вы написали важную страницу в историю клуба. Спасибо, тренер", – написал Мбаппе в Instagram, опубликовав фото с немецким специалистом.

Реал может пострадать из-за увольнения Тухеля – запланированное усиление оказалось под угрозой

Об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера парижского клуба сообщили ряд европейских СМИ. Источники указывают на непростые отношения немца с руководством парижан, что и стало причиной досрочного разрыва контракта.

После 17-ти туров чемпионата Франции ПСЖ расположился на третьей строчке, отставая от лидера на один зачетный балл.

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