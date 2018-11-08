Мбаппе попал в Книгу рекордов Гиннеса, установив сразу два достижения

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Книга рекордов Гиннеса пополнилась именем французского форварда Килиана Мбаппе. При этом 19-летний нападающий установил сразу два достижения, сообщает L'Equipe.

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Мбаппе стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов (в ворота Ювентуса в 2017 году, на тот момент форварду было 18 лет и 140 дней). Кроме того, Килиан – самый молодой в истории номинант на "Золотой мяч" (в 2017 году на момент объявления претендентов Мбаппе исполнилось 18 лет и 293 дня).

Напомним, летом 2017 года Мбаппе сменил Монако на ПСЖ, с которым стал чемпионом Франции 2017/18. Этим летом нападающий стал победителем ЧМ-2018 в составе сборной Франции, отметившись забитым голом в финальном матче против Хорватии.

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