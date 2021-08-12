Реал предложил Килиану Мбаппе контракт с зарплатой 25 млн евро в год, сообщает Abc.ES.

Реал приготовил финальное предложение по Мбаппе – форвард ПСЖ установил дедлайн

Также французский нападающий сможет рассчитывать на 40 млн евро подъемных, если присоединится к королевскому клубу на правах свободного агента. Напомним, действующий контракт 22-летнего форварда с парижанами рассчитан до лета 2022-го.

Ранее Килиан уже намекал, что не будет продлевать сотрудничество с ПСЖ, но по слухам, Мбаппе изменил свое решение после переезда Лионеля Месси в Париж.

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