Мбаппе ушиб колено пропустит товарищеский матч с Канадой. Об этом информирует L'Equipe. Сообщается, что главный тренер "Ле блё" Дидье Дешам освободил форварда от предматчевой тренировки. Вместо Мбаппе в этой встрече сыграет Оливье Жиру.

Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции – Дешам рискует остаться без двух звезд на первый матч Евро-2024

Это не первая травма Килиана перед Евро-2024. На прошлой неделе Мбаппе страдал от болей в спине, из-за чего был вынужден пропустить две тренировки.

Матч с Канадой станет для сборной Франции последним контрольным матчем перед чемпионатом Европы.