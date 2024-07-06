Мбаппе на пресс-конференции перед матчем с Португалией раскритиковал результаты первого тура парламентских выборов. “Мы не можем оставить нашу страну в руках этих людей, это действительно срочно. Мы видели результаты первого тура – они катастрофические. Мы искренне надеемся, что все изменится и что все соберутся, чтобы проголосовать, и проголосуют”, – цитирует Килиана L`Equipe.

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На это довольно резко отреагировала Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальное объединение": "Мбаппе не представляет французов иммигрантского происхождения. Есть еще много тех, кто живет на минимальную зарплату, кто не может позволить себе жилье, и не может позволить себе отопление. Такие люди, как господин Мбаппе, могут. Французы сыты по горло лекциями и советами о том, как голосовать", – приводит слова Ле Пен Marca.

Заметим, что по окончательным результатам подсчета голосов в первом туре парламентских выборов во Франции ультраправая партия Национальное объединение заняла первое место, набрав 33,1%.

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