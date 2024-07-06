Мбаппе получил резкий ответ от Ле Пен – звезда сборной Франции публично критиковал результаты парламентских выборов
Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен дала резкий ответ звезде сборной Франции Килиану Мбаппе, который высказывался относительно парламентских выборов.
Мбаппе на пресс-конференции перед матчем с Португалией раскритиковал результаты первого тура парламентских выборов. “Мы не можем оставить нашу страну в руках этих людей, это действительно срочно. Мы видели результаты первого тура – они катастрофические. Мы искренне надеемся, что все изменится и что все соберутся, чтобы проголосовать, и проголосуют”, – цитирует Килиана L`Equipe.
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На это довольно резко отреагировала Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальное объединение": "Мбаппе не представляет французов иммигрантского происхождения. Есть еще много тех, кто живет на минимальную зарплату, кто не может позволить себе жилье, и не может позволить себе отопление. Такие люди, как господин Мбаппе, могут. Французы сыты по горло лекциями и советами о том, как голосовать", – приводит слова Ле Пен Marca.
Заметим, что по окончательным результатам подсчета голосов в первом туре парламентских выборов во Франции ультраправая партия Национальное объединение заняла первое место, набрав 33,1%.
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