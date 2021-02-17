Французский форвард помог Маурисио Почеттино дебютировать во главе парижан в главном еврокубке с убедительной победы, оформив хет-трик. Однако, Барселона получила удар не только на поле родного Камп Ноу.

Барселона – ПСЖ – 1:4 – видео голов и обзор матча

Бывший клуб Мбаппе – Монако – поздравил футболиста с этим событием довольно оригинальным образом. Пресс-служба монегасков опубликовала детское фото Килиана, где на стенах его комнаты развешаны постеры с Криштиану Роналду в форме мадридского Реала. "Как все начиналось", – говорится в подписи к фотографии.

Добавим, что 22-летнего француза регулярно "сватают" в один из испанских грандов. Реал считается фаворитом на игрока. Сам Килиан еще не принял окончательное решение относительно своего будущего.

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