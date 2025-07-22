С тех пор, как Лука Модрич покинул Реал, десятый номер остается вакантным. Как информирует Marca, на него претендуют двое игроков "бланкос" – форвард Килиан Мбаппе и полузащитник Арда Гюлер.

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Тот факт, что Мбаппе до сих пор не забрал себе этот номер, говорит о том, что решение принимает не он, а руководство Реала. По прибытии в Мадрид француз выбрал номер 9. Этот номер оставался неиспользованным с момента ухода Бензема в 2023 году.

После своего последнего матча Модрич передал свою футболку Гюлеру – шаг, который может означать больше, чем просто жест. С момента прихода Хаби Алонсо в Реал, Гюлер получил намного больше игрового времени. По этой причине Арда хочет взять "десятку" себе.

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