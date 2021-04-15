Страсти вокруг полуфинала Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Сити разгораются уже за две недели до первой встречи.

В Twitter-аккаунте хавбека "горожан" Фила Фодена появился несколько дерзкий вызов Килиану Мбаппе: "Ты готов?".

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Как оказалось, 20-летний англичанин не имел никакого отношения к этой публикации, сообщает Daily Mail. Без согласия собственника его создали люди, которые занимаются социальными сетями Фодена. Твит вскоре убрали, а разъяренный полузащитник Манчестер Сити задумался, стоит ли в дальнейшем пользоваться услугами таких помощников.

Напомним, полуфинальные матчи между "горожанами" и ПСЖ состоятся 27 апреля и 4 мая.

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