Мбаппе получает овации фанатов ПСЖ, несмотря на открытое желание уйти – Неймара в похожей ситуации называли "шлюхой"
Болельщики ПСЖ по-разному оценивают мятежные настроения своих главных звезд.
Килиана Мбаппе сопровождали громкими аплодисментами при замене в поединке с Анже (2:1).
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Уже давно не секрет, что чемпион мира в следующем году настроен перейти в Реал свободным агентом. В похожей ситуации был Неймар 2 года назад, когда пытался выбить трансфер в Барселону. Тогда болельщики ПСЖ были значительно жестче, называя бразильца "шлюхой" и "предателем".
Вероятно, отношение к Мбаппе значительно лучше из-за тяжелой работы на поле. Именно форвард ПСЖ стал главным героем победы над Анже, оформив гол+пас.
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