Килиана Мбаппе сопровождали громкими аплодисментами при замене в поединке с Анже (2:1).

Мбаппе не убедило увеличение бюджета ПСЖ – француз категоричен относительно своего будущего

Уже давно не секрет, что чемпион мира в следующем году настроен перейти в Реал свободным агентом. В похожей ситуации был Неймар 2 года назад, когда пытался выбить трансфер в Барселону. Тогда болельщики ПСЖ были значительно жестче, называя бразильца "шлюхой" и "предателем".

Вероятно, отношение к Мбаппе значительно лучше из-за тяжелой работы на поле. Именно форвард ПСЖ стал главным героем победы над Анже, оформив гол+пас.

ПСЖ на глазах Месси совершил натужный камбек – Мбаппе оформил гол+пас в матче против сенсации сезона