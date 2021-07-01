ПСЖ продолжает пытаться убедить Мбаппе остаться в Париже, однако потерпела в этом неудачу, сообщает L'Equipe.

Мбаппе сообщил боссам ПСЖ о желании уйти, – журналист

Отмечается, что Килиан уже сообщил нескольким представителям клуба, что не желает продлевать контракт с вице-чемпионом Франции. При этом, Мбаппе намерен добросовестно отработать последний год соглашения с ПСЖ, после чего может уйти в статусе свободного агента.

Напомним, действующий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го, а главным претендентом на игрока называют мадридский Реал. В прошлом сезоне Мбаппе провел 47 матчей в составе парижан, записав в свой актив 42 гола и 11 ассистов.

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