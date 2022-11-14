Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил один из голов в ворота Осера, но заставил говорить о себе совсем по другому поводу.

Форвард ПСЖ открыл счет в матче, завершившемся убедительной победой парижан со счетом 5:0. После игры Килиан Мбаппе отметился не слишком корректным поступком по отношению к своим оппонентам.

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Направляясь в раздевалку, 23-летний нападающий сборной Франции посмотрел на игроков Осера, поймал себя за гениталии и потряс ими.

В 20-ти матчах сезона 2022/23 Мбаппе забил 19 голов и отдал 5 ассистов. ПСЖ лидирует в чемпионате, опережая Ланс на 5 очков. В ближайшие дни Килиан в составе сборной Франции начнет подготовку к ЧМ-2022.

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