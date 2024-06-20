Нападающий сборной Франции и Реала Килиан Мбаппе форсирует свое восстановление, чтобы помочь команде.

В первом матче против сборной Австрии 25-летний француз сломал нос из-за столкновения с защитником Кевином Дансо.

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На последних тренировках команды Килиан Мбаппе бегал, заклеив своей нос пластырем. Маску, в которые должен играть француз, изготовят и доставят в расположение сборной к матчу с Нидерландами. Как сообщает RMC Sport, Мбаппе хочет играть даже, если маска не придет вовремя.

Окончательное решение, конечно, будет за Дидье Дешамом. Однако можно ожидать, что тренер примет во внимание мнение Мбаппе.

Напомним, что сборная Франция имеет три балла после первого тура группового этапа Евро-2024. Игра против Нидерландов пройдет 21 июня. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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