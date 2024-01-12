В четверг, 18 января, на телеканале France 2 выйдет очередной выпуск программы "Envoyé Spécial", посвященный Килиану Мбаппе. Это будет рассказ о жизни звезды ПСЖ вне футбольного поля. Мать француза Файза Ламари будет одной из главных персон программы.

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Чтобы подогреть ажиотаж, журналисты уже делятся отрывками из того, о чем будет идти речь в программе. В частности, мать Мбаппе Файза Ламари рассказывает о том, как руководит финансами сына и фондом "Inspired by Kylian Mbappé", который занимается помощью подросткам. Ламари достигала того, что 30% доходов Килиана автоматически переходят ее организации.

"Я сказала ему, что распределение будет 50/50, но мы сошлись на 30%. Я сказала ему, что не буду работать менее чем за 30%. Лучше уйти на пенсию и заниматься тем же, что и другие – ездить отдыхать на Мальдивы, а не работать", – приводит слова Файзы Ламари Le Parisien.

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Также мать Мбаппе высказалась по поводу зарплаты, которую удалось выбить из ПСЖ во время последнего продления контракта: "По поводу этих сумм – нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли, мы взяли бы и десять миллиардов, потому что именно так работает система".