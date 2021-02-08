"Мысли о предстоящей встрече с Барселоной в 1/8 финала ЛЧ? Нет, мы постоянно теряем очки в чемпионате, поэтому вынуждены сосредоточиться на следующем матче Лиги 1.

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В предыдущие годы мы могли себе позволить сосредоточиться на Лиге чемпионов, но сейчас мы отстаем в чемпионате", – цитирует Мбаппе Get French Football News.

Заметим, что ПСЖ, набрав 51 очко в 24 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. На одно очко парижан опережает Лион, на три – Лилль. Встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с Барселоной запланированы на 16 февраля и 10 марта.

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