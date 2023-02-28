Во время гала-вечера ФИФА The Best форварду ПСЖ и сборной Франции Килиану Мбаппе был задан вопрос о том, в какой клуб Серии А он однажды согласился бы перейти. Нападающий долго не думал, и ответил: "Если я однажды и перейду в чемпионат Италии, то только в Милан". Этот ответ был зафиксирован на видео.

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Ещё летом Мбаппе признавался в любви к красно-чёрным цветам. В интервью Gazzetta dello Sport он тогда объяснил свой выбор итальянской няней, которая была у него в детстве. "В детстве у меня была итальянская няня, и я проводил много времени с её семьей. Все они болели за Милан. Так что благодаря им я тоже болел за Милан и смотрел много матчей этой команды", – поведал тогда Мбаппе.

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