Стала известна реакция форварда французского Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе на сорванный переход в мадридский Реал этим летом.

Чемпион мира смирился со сложившейся ситуацией, сообщает RMC Sport.

Реал и ПСЖ не вели официальных переговоров по Мбаппе, – Marca

Мбаппе узнал о решении ПСЖ прервать переговоры с Реалом в лагере национальной команды. Нападающий якобы с уважением воспринял шаг руководства парижан и собирается отработать свой контракт с французским грандом. Зато после сезона 2021/22 юный бомбардир собрался перейти в Реал на правах свободного агента.

Напомним, что Килиан Мбаппе начал свой четвертый сезон на Парк де Пренс. ПСЖ отказался отпустить форварда в Мадрид за 170 млн евро. Еще 10 млн парижане могли получить в качестве бонусов.

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