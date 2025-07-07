Нападающий Реала и его окружение руководствуются желанием уладить конфликт и сосредоточиться исключительно на спортивных вопросах. Однако они продолжают свои действия против ПСЖ в промышленном трибунале, чтобы взыскать 55 млн евро невыплаченной зарплаты и бонусов, соответствующих его последним месяцам контракта со столичным клубом. Об этом информирует L'Equipe.

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В течение нескольких дней отношения между Мбаппе, который всегда проявлял уважение к своему бывшему клубу, и Насером аль-Хелаифи успокоились, о чем свидетельствует недавнее заявление президента ПСЖ: "В этом году нам повезло без него, но я желаю ему всего наилучшего в Реале, от всего сердца".

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