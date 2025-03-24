Килиан Мбаппе негативно отличился в матче против сборной Хорватии.

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Капитан Франции еще до начала игры подставил спонсора сборной. Дело в том, что перед домашними матчами мини-машина Volkswagen традиционно вывозит мяч перед стартовым свистком. Однако Килиан, похоже, забыл об этом и отнял мяч у робота, после чего потребовал убрать машину с поля. Этот эпизод не попал в трансляцию, но его заметили болельщики на трибунах и выложили видео инцидента в X.

Уже во время матча Мбаппе снова отличился. На этот раз он агрессивно налетел на Доминика Ливаковича уже после того, как вратарь зафиксировал мяч. За этот эпизод арбитр матча Майкл Оливер показал французу заслуженную желтую карточку.

Напомним, что Килиан Мбаппе вернулся в сборную Франции после того, как решил взять перерыв в сентябре 2024 года. На счету 26-летнего француза 30 голов и 4 ассиста в 43 матчах за Реал в текущем сезоне.

Qu’on me dise ce qu’on veut, Kylian Mbappé est tout sauf un capitaine.



pic.twitter.com/NIv6YcEDDC — Raph Chader (@RaphChader) March 23, 2025

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