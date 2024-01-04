Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что ему не хватает в команде Лионеля Месси.

"Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси. Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространства, должен точно знать, что получит пас. Рядом с Месси чувствуешь уверенность, потому что мяч будет у тебя.

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Это роскошь, которую может дать практически только Лионель. Играть рядом с Месси - особые ощущения", – приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, что француз и аргентинец играли в ПСЖ вместе два сезона. Летом 2023 года Лионель Месси присоединился в статусе свободного агента к Интеру Майами.

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