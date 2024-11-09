Сборная Франции может вообще остаться без форварда Реала Килиана Мбаппе. Нападающий не хочет играть за "синих".

Француз не получил вызов в национальную команду, на матчи против Израиля и Италии в Лиге наций. Дидье Дешам заявил, что он обсудил свое решение с Килианом Мбаппе.

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Как информирует GFFN со ссылкой на журналиста Ромена Молину, форвард больше не желает выступать за национальную команду в текущей ситуации. Вероятно, Мбаппе поссорился с Дидье Дешамом.

Отмечается, судя по всему, Мбаппе не будет играть за Францию под руководством Дешама, пока что-то не изменится, учитывая их сложные отношения. Окружение капитана сборной не полюбило Дидье на фоне напряженных отношений между игроком и главным тренером.

Стоит заметить, что Ромен Молина довольно неординарная персона, на которую подавали в суд за клевету. Не все инсайды Молины нашли подтверждение через некоторое время, а в последнее время его информацию быстро опровергали.

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