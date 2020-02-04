Мбаппе отказался просить прощения у Тухеля – руководство ПСЖ взволновано поведением игрока

Звездный форвард ПСЖ не захотел сделать первый шаг к примирению с наставником команды.
Перед матчем с Нантом Томас Тухель организовал собрание игроков и персонала ПСЖ, на котором высказал пожелание, чтобы информация о ситуации внутри команды не выходила в прессу. Также немецкий тренер ожидал, что Киллиан Мбаппе попросит у него прощения за свое поведение в матче против Монпелье.
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В субботнем матче чемпионата Франции Тухель заменил Мбаппе на 68 минуте, что вызвало гневную реакцию звездного нападающего. На собрании чемпион мира отказался просить прощения у Тухеля, а лишь отметил, что своим поведением не хотел обидеть Мауро Икарди, который выходил на поле вместо него, информирует As.
Руководство ПСЖ волнуется, что такая позиция Мбаппе обусловлена желанием игрока сменить клубную прописку. Его контракт с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. В конце 2019-го появлялась информация, что Мбаппе не планирует продлевать соглашение с парижанами, а рассматривает варианты с переходом в Реал или Ливерпуль.
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