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Мбаппе отказался просить прощения у Тухеля – руководство ПСЖ взволновано поведением игрока

11:29 27 Читати українською
Мбаппе отказался просить прощения у Тухеля – руководство ПСЖ взволновано поведением игрока
Томас Тухель и Килиан Мбаппе / RMC

Звездный форвард ПСЖ не захотел сделать первый шаг к примирению с наставником команды.

Перед матчем с Нантом Томас Тухель организовал собрание игроков и персонала ПСЖ, на котором высказал пожелание, чтобы информация о ситуации внутри команды не выходила в прессу. Также немецкий тренер ожидал, что Киллиан Мбаппе попросит у него прощения за свое поведение в матче против Монпелье.

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В субботнем матче чемпионата Франции Тухель заменил Мбаппе на 68 минуте, что вызвало гневную реакцию звездного нападающего. На собрании чемпион мира отказался просить прощения у Тухеля, а лишь отметил, что своим поведением не хотел обидеть Мауро Икарди, который выходил на поле вместо него, информирует As.

Руководство ПСЖ волнуется, что такая позиция Мбаппе обусловлена ​​желанием игрока сменить клубную прописку. Его контракт с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. В конце 2019-го появлялась информация, что Мбаппе не планирует продлевать соглашение с парижанами, а рассматривает варианты с переходом в Реал или Ливерпуль.

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