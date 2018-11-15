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Мбаппе оригинально ответил, каким должен быть идеальный футболист – лучше не скажешь

14 ноября 21:42 199 Читати українською
Мбаппе оригинально ответил, каким должен быть идеальный футболист – лучше не скажешь
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе поделился своим видением того, каким должен быть идеальный игрок.

"Левая нога Лионеля Месси, правая нога Неймара, ментальность Криштиану Роналду и класс Джанлуиджи Буффона", – так охарактеризовал идеального футболиста Килиан Мбаппе в интервью ESPN.

Отметим, что Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром Лиги 1 в этом сезоне – 11 голов. Его партнеры по атаке ПСЖ Неймар и Эдинсон Кавани имеют 10 и 8 мячей соответственно. По итогам 13 туров парижане идут без потерь во внутреннем чемпионате.

После подсчета половины голосов на "Золотой мяч-2018" Мбаппе занимает 3 место в списке претендентов.

Частный самолет, нежелание платить налоги и обманутый Реал – невероятные подробности трансфера Мбаппе в ПСЖ

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