Мбаппе оригинально ответил, каким должен быть идеальный футболист – лучше не скажешь

Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе поделился своим видением того, каким должен быть идеальный игрок.

"Левая нога Лионеля Месси, правая нога Неймара, ментальность Криштиану Роналду и класс Джанлуиджи Буффона", – так охарактеризовал идеального футболиста Килиан Мбаппе в интервью ESPN.

Отметим, что Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром Лиги 1 в этом сезоне – 11 голов. Его партнеры по атаке ПСЖ Неймар и Эдинсон Кавани имеют 10 и 8 мячей соответственно. По итогам 13 туров парижане идут без потерь во внутреннем чемпионате.

После подсчета половины голосов на "Золотой мяч-2018" Мбаппе занимает 3 место в списке претендентов.

Частный самолет, нежелание платить налоги и обманутый Реал – невероятные подробности трансфера Мбаппе в ПСЖ