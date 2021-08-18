Чемпион мира сообщил своему окружению, что остается во французском гранде, информирует Cadena SER. Эту же весть спортивный директор ПСЖ Леонардо передал другим игрокам команды.

Мбаппе разгневал фанатов ПСЖ – звезду парижан освистали перед матчем против Страсбура

В течение лета Мбаппе активно сватали в Реал, однако теперь мадридцам придется ждать минимум год. Глобальные планы звездного форварда не изменились – отработать контракт с ПСЖ до конца и перебраться в Мадрид свободным агентом. "Сливочные" уже якобы пообещали Килиану 40 млн евро подъемных, если тот сдержит свое обещание.

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. В футболке парижан он провел 173 матча и отметился 132 голами.

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