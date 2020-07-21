toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
ДИНАМО КИЕВ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЗАРЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Мбаппе определился с ближайшим будущим – его сватали в Реал

21 июля 22:56 - Читати українською
Мбаппе определился с ближайшим будущим – его сватали в Реал
Килиан Мбаппе / AFP

Форвард французского Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе откровенно рассказал о своих планах минимум на ближайший год.

"Я здесь и хочу быть частью проекта. В следующем сезоне я буду в составе ПСЖ и постараюсь завоевать как можно больше трофеев.

ПСЖ убеждает Мбаппе подписать новый контракт с космической зарплатой

Это будет мой четвертый год в этом проекте. Это важный год. Клуб празднует 50-летие, что важно для команды и фанатов, поэтому постараюсь взять все возможные трофеи и как можно лучше проявить себя", – цитирует нападающего AS.

Напомним, что Мбаппе давно находится в сфере интересов мадридского Реала. Из-за экономических последствий пандемии коронавируса вероятный трансфер на Бернабеу может состояться в 2021 году.

"Золотий м'яч-2020" скасовано: 6 гравців, які найбільше постраждали від рішення France Football

blog_ava
Без трусиков, но с философскими мыслями – Ирина Морозюк подтвердила статус секс-символа украинского футбола
21 июля
22896
Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Трансферы ПСЖ Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Килиан Килиан Мбаппе
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
20
мин
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук