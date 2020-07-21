Мбаппе определился с ближайшим будущим – его сватали в Реал

Форвард французского Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе откровенно рассказал о своих планах минимум на ближайший год.

"Я здесь и хочу быть частью проекта. В следующем сезоне я буду в составе ПСЖ и постараюсь завоевать как можно больше трофеев.

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Это будет мой четвертый год в этом проекте. Это важный год. Клуб празднует 50-летие, что важно для команды и фанатов, поэтому постараюсь взять все возможные трофеи и как можно лучше проявить себя", – цитирует нападающего AS.

Напомним, что Мбаппе давно находится в сфере интересов мадридского Реала. Из-за экономических последствий пандемии коронавируса вероятный трансфер на Бернабеу может состояться в 2021 году.

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