Матч против Монпелье (2:0) сложился для форварда ПСЖ Килиана Мбаппе крайне непросто.

Команда победила, однако нападающий упустил несколько моментов и покинул поле без результативных действий.

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Особенно забавным был эпизод на 67-й минуте. Мбаппе успел пробросить мяч мимо голкипера, но умудрился не попасть в пустые ворота. Такой "точности" может позавидовать даже главный транжира топ-чемпионатов – Тимо Вернер из Челси.

Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе провел 9 матчей, отметившись 4 голами и 4 ассистами.

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Момент промаха на 04:50: