Сезон 2021/22, похоже, таки станет последним для чемпиона мира в составе Пари Сен-Жермен.

22-летний форвард сборной Франции не покинет ПСЖ в текущее трансферное окно. Но, как и раньше, новый контракт с клубом Килиан Мбаппе подписывать не собирается. Его приоритет – уход следующим летом на правах свободного агента, утверждает Le Parisien.

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Соответственно, уже с 1 января француз получит право подписать предварительное соглашение с новым клубом. Ожидается, что им станет мадридский Реал, который уже пообещал бомбардиру впечатляющий бонус за переход летом 2022-го.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе парижан он трижды стал чемпионом Франции и дошел до финала ЛЧ 2019/20.

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