Как сообщает France24 со ссылкой на AFP, прокуратура Франции открыла дело в отношении потенциально мошеннических выплат Килиана Мбаппе пяти офицерам полиции, которые отвечали за охрану национальной сборной.

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Подозрения появились после сообщения от подразделения Министерства финансов Франции, которое зафиксировало "необычные финансовые операции" в пользу охранников. Сумма транзакций, по данным источника, составляет 180 300 евро.

Следствие проверяет, не идет ли речь о нелегальной оплате частных услуг "в конвертах". Прокуратура отмечает, что характер дела сложный из-за финансового контекста, и расследование продолжается.

Представители Мбаппе уже отреагировали на обвинения: "Все действия осуществлялись в рамках закона". Там также отметили, что форвард всегда полностью жертвует бонусы за выступления за сборную – именно так было после ЧМ-2022. Эти средства, по словам его команды, пошли на благотворительность и оплату работы охраны.

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