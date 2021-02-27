Мбаппе оформил дубль и установил рекорд сезона – ПСЖ продолжает давить на лидеров Лиги 1
Состоялись еще два матча 27-го тура чемпионата Франции. ПСЖ и Метц одержали победы.
Франция, 27 тур
Бордо – Метц – 1:2
Голы: Калу, 14 – Делэн, 72, Вагнер, 90+1
Дижон – ПСЖ – 0:4
Голы: Кин, 6, Мбаппе, 32 (п), 51, Данилу, 82
Метц продолжает демонстрировать периодические результаты. Команда чередует безвыигрышные серии с победными. Уже во втором туре подряд подопечные Фредерика Антонетти взяли три очка и поднялись на пятое место, но до четвертого Монако аж 11 пунктов отрыва.
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ПСЖ также далек от стабильности. Не без причины действующие чемпионы в данный момент не лидируют в Лиге 1. Игру против Дижона не стоит рассматривать как шанс реабилитироваться за поражение от Монако. Такое нужно делать не против последней команды первенства. В конце концов, разгромная победа хозяев никого не удивила.
В составе ПСЖ дубль оформил Килиан Мбаппе. Француз в нынешнем сезоне чемпионата Франции забил как минимум два мяча пяти разным командам. Подобным похвастаться больше никто не может. Не зря звездный форвард парижан сейчас возглавляет список бомбардиров с 18-ю голами.
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Благодаря этой победе ПСЖ набрал 57 очков. У Лилля на одно больше, а у Лиона на два меньше. Оба конкурента команды Маурисио Почеттино свои матчи в рамках 27-го тура еще не сыграли.