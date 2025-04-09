Форвард Реала Килиан Мбаппе не любит много бегать в матчах самого сильного европейского клубного турнира.

Килиан Мбаппе пробегает в среднем 8 километров за Реал в матчах Лиги чемпионов этого сезона. Он – худший форвард по этому показателю среди всех основных нападающих клубов, которые участвовали в плей-офф турнира.

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Что интересно, партнёр француза по Реалу Винисиус Жуниор недалеко ушёл – бразилец пробегает в среднем за игру 8,8 километров.

Наиболее старательными в этом рейтинге стали форвард Бенфики Вангелис Павлидис, нападающие Атлетико Антуан Гризманн и Хулиан Альварес, а также форвард Барселоны Рафинья. Все они пробегают в среднем 11 км.

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