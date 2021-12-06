Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в очередной раз высказался по поводу своего будущего. Его контракт с парижанами истекает летом 2022 года.

"Я не знаю (продолжу ли соглашение с ПСЖ – прим.). Сейчас еще есть время. Это не просто. В любом случае я буду играть в большом клубе.

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Сперва я был разочарован тем, что меня не отпустили. Но ведь я играю не в третьем дивизионе, а в клубе, который хочет выиграть Лигу чемпионов. Я – парижанин, здесь у меня семья, я чувствую себя хорошо и всегда говорил это. Я просто хотел попробовать что-нибудь новое", – цитирует Мбаппе The Sun со ссылкой на Amazon Prime.

Напомним, летом Реал пытался приобрести француза почти за 200 миллионов, но получил категорический отказ. Скорее всего, Килиан переедет в столицу Испании летом свободным агентом.