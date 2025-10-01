Килиан Мбаппе продолжает зажигать в Лиге чемпионов – после матча с Кайратом его доработок в турнире вырос до 60 голов в 89 поединках, и это подняло француза на шестое место в историческом списке бомбардиров.

Сам поединок в Павлодаре сложился для Реала безупречно – 5:0, а Мбаппе оформил хет-трик и стал главным героем вечера. Голы в Казахстане позволили Мбаппе обойти Андрея Шевченко, который имеет в своем активе 59 голов в Лиге чемпионов и сравниться с Руудом ван Нистелроем, у которого также 60 голов.

Француз продолжает сокращать отставание от ближайших соперников в топ-10 (Рауль и Карим Бензема) и нацелен приблизиться к трио исторических лидеров – Роберта Левандовски, Лионеля Месси и рекордсмена Криштиану Роналду.

