"Золотой мяч" – это безоговорочное доказательство вашего мастерства. Долгое время не было интриги: Лео или Криштиану. И они заслуженно побеждали.

"Золотой мяч-2022": Месси не попал в топ-30 номинантов впервые за 17 лет – France Football назвал всех претендентов

Для меня "Золотой мяч" – настоящий термометр. Взгляните на список победителей, там нет читеров. Да, иногда появляются дискуссии, но мы не можем сомневаться в качестве этих игроков.

Лео или Криштиану? Это как будто выбирать между отцом и матерью: нельзя задавать такие вопросы", – рассказал Мбаппе в интервью France Football.

"Наче обирати між батьком і матір’ю": Мбаппе назвав власного фаворита на "Золотий м'яч" без Мессі