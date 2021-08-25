"Считаю ли я себя звездой? Думаю, что да. Если лицо человека встречается по всему городу и по всему миру, это так. Быть звездой – это вопрос статуса, но это не делает меня лучше других.

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В футболе высокого уровня никто не сделает тебе скидку и не скажет, что ты способен на что-то. Ты сам должен убедить себя в том, кто ты есть. Эгоизм и любовь к себе – это не прихоть звезд, это готовность превзойти себя и сделать все возможное, говорить себе "я лучший".

Должны ли игроки быть друзьями? Нет. Для побед не нужно каждый день ужинать с партнерами по команде", – цитирует Мбаппе Esquire.

Контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го, и форвард отказывается продолжать сотрудничество. Французские СМИ не исключают, что Мбаппе перейдет в Реал еще до закрытия нынешнего трансферного окна.

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