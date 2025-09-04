"У Мбаппе есть качества, чтобы стать великим нападающим. В прошлом году он пришел в новый клуб, ему было сложно адаптироваться, и несмотря на это он забил много голов.

Думаю, Килиан никогда не будет классическим нападающим в штрафной площадке. Это либо есть, либо нет. Его главное качество – скорость и умение открываться в глубину. Он не умеет остановиться и оставаться там, где надо быть – между точкой пенальти и вратарской площадкой. Мбаппе этому не научился

Когда я приехал в Милан, не умел играть спиной к воротам. Капелло отводил меня, ставил одного-двух защитников за спиной, чтобы заставлять меня играть на столба, отдавать пасы. Затем в Бордо Ролан Курбис уже видел эти изменения. Поэтому всегда можно научиться. Главное – иметь желание учиться.

Еще один его недостаток – это игра головой. Мбаппе не любит единоборств в воздухе, это очевидно", – цитирует Папена Mundo Deportivo.

