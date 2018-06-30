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Мбаппе: Нет лучшего турнира, чтобы проявить себя, чем чемпионат мира

20:25 38 Читати українською
Мбаппе: Нет лучшего турнира, чтобы проявить себя, чем чемпионат мира
Мбаппе празднует гол в ворота сборной Аргентины / FIFA

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу своей сборной в матче 1/8 финала ЧМ против сборной Аргентины (4:3).

"Я всегда говорил, что на чемпионат мира приезжают лучшие игроки мира. Нет лучшего места, чтобы проявить себя. Я очень доволен.

Мбаппе стал одним из самых молодых авторов дубля за всю историю Мундиаля

Есть символизм в том, что я родился в год победы Франции на ЧМ? (1998 - прим.Футбол 24) Это забавно, но для людей важнее победа в том турнире, а не год моего рождения", – цитирует Мбаппе championat.com.

Отметим, Мбаппе стал лучшим игроком и одним из героев поединка против сборной Аргентины, отметившись дублем.

Франция – Аргентина – 4:3 – видео голов и обзор матча

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧМ 2018 Франция - Аргентина Франция Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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