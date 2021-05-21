Потенциальный уход наставника Реала Зинедина Зидана не влияет на желание Килиана Мбаппе присоединиться к лагерю мадридского клуба, сообщает AS.

Мбаппе поставил ПСЖ два жестких условия для продления контракта

Основным препятствием для трансфера звезды ПСЖ в Реал остается нежелание руководства парижан прощаться с 22-летним форвардом. Действующий контракт француза с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го, что побуждает парижан продать Килиана уже этим летом, если он не согласится остаться.

Ранее сообщалось, что Зидан лично поддерживает приглашение соотечественника из ПСЖ в Королевский клуб.

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