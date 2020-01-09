Мбаппе не спешит подписывать новый контракт с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе планирует отложить переговоры по новому соглашению к более благоприятным временам.

"Сейчас январь, и я готов играть в футбол одним из первых.

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Начинается финальная стадия, когда мы можем бороться за трофеи. Я думаю, сейчас не время, чтобы гнать волны относительно темы контракта. В клубе все спокойно, проблем нет. Все идут в одном направлении, поэтому говорить о посторонних вещах – не слишком разумно и правильно", – приводит слова Мбаппе Goal.

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Напомним, действующее соглашение чемпиона мира с парижанами рассчитано до июня 2022 года.