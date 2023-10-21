ПСЖ при подписании новичков учитывал не только футбольные таланты, но и маркетинговую привлекательность.

Футболка полузащитника Кан Ин Ли оказалась самой популярной в официальном магазине клуба на Елисейских полях, сообщает AS.

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После ухода Месси и Неймара безапелляционной звездой №1 в ПСЖ считался Килиан Мбаппе. Футболка нападающего действительно имела отличные показатели продаж, но в июле из Мальорки в столицу Франции перебрался Кан Ин Ли – первый азиат в истории клуба. Генеральный директор ПСЖ Себастьян Васельс откровенно говорил, что выход на новые рынки является одной из главных целей трансфера за 22 млн евро.

Фанаты из Южной Кореи посещают Париж и массово раскупают футболки любимца. Ли даже умудрился опередить Мбаппе, став новым лидером. Правда, на поле все не так гладко – всего 3 матча, 150 минут и никаких результативных действий за ПСЖ.

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