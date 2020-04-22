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Мбаппе не перейдет в Реал, из-за своей цены, – агент

14:26 37 Читати українською
Мбаппе не перейдет в Реал, из-за своей цены, – агент
Килиан Мбаппе / Фото instagram

Известный агент Иван Ле Ми скептически оценивает шансы нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе примерить футболку Реала.

"Становится понятно, что Килиан хочет перейти в Реал. Его контракт с ПСЖ рассчитан на два года, и не похоже, что он собирается его продолжать. Но я не думаю, что этот трансфер возможен. Если Неймар стоил 222 млн евро, то цена Мбаппе – 300 млн.

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Килиан собирается стать лучшим нападающим в мире. Он хочет играть за лучший клуб, которым, конечно же, является Реал, и работать под руководством своего кумира – Зинедина Зидана.

Не думаю, что в этом году будут громкие трансферы. Мадридцы не планируют делать безумные вещи будущим летом. Все это будет уже после чемпионата Европы", – цитирует агента Marca.

Стоит отметить, Иван Ле Ми сотрудничает с Реалом, в частности он представляет интересы защитника мадридцев Ферлана Менди.

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