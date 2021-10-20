Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не в восторге от резких звуков.

Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ – РБ Лейпциг (3:2) в подтрибунном помещении спокойно беседовали Хакими, Месси, Верратти и Мбаппе.

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Мимо звездной компаний проходил арбитр матча, который решил протестировать свой свисток. Резкий звук заставил Килиана подпрыгнуть, а Верратти схватился за ухо. Хакими и Месси продемонстрировали мастер-класс по спокойствию.

Напомним, именно благодаря дублю Лионеля ПСЖ удалось вырвать победу в матче и закрепить лидерство в группе А.

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