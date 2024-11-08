"Это решение Дешама, и я не имею права его оценивать. Не позволю себе этого. Мбаппе в порядке, мотивирован. Напряженный, как и все мы, но мотивирован двигаться вперед.

Лунин получил официальный вердикт на ближайший матч Реала – известна заявка

Он хорошо тренируется, переживает тяжелые времена... Как и каждый из нас. Нужно думать о том, чтобы принять это как возможность и пройти этот период с концентрацией и настроем. Именно так следует решать проблемы. Проблема Килиана – это проблема каждого: он не может показать лучшую версию себя.

Но нужно пройти этот период как возможность стать лучше. Я убежден, что он справится с этой задачей. У нас сильная, мотивированная команда, это самый сложный клуб в мире. Это лучшее место, чтобы пережить трудные времена. И я убежден, что мы это сделаем", – цитирует Карло Анчелотти AS.

Сейвы Лунина не спасли Мадрид от позора на Бернабеу – Реал проиграл Милану, пропустив три гола