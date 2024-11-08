"Мбаппе не может показать лучшую версию себя": Анчелотти попытался объяснить, почему француза не вызвали в сборную
Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался относительно решения Дидье Дешама не включать Килиана Мбаппе в заявку сборной Франции на матчи Лиги наций.
"Это решение Дешама, и я не имею права его оценивать. Не позволю себе этого. Мбаппе в порядке, мотивирован. Напряженный, как и все мы, но мотивирован двигаться вперед.
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Он хорошо тренируется, переживает тяжелые времена... Как и каждый из нас. Нужно думать о том, чтобы принять это как возможность и пройти этот период с концентрацией и настроем. Именно так следует решать проблемы. Проблема Килиана – это проблема каждого: он не может показать лучшую версию себя.
Но нужно пройти этот период как возможность стать лучше. Я убежден, что он справится с этой задачей. У нас сильная, мотивированная команда, это самый сложный клуб в мире. Это лучшее место, чтобы пережить трудные времена. И я убежден, что мы это сделаем", – цитирует Карло Анчелотти AS.
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